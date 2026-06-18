Пострадавших при атаке БПЛА под Брянском эвакуируют для лечения в Белоруссии

В настоящее время идет эвакуация в Белоруссию пострадавших в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Брянской области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, всего в Белоруссию доставят шестерых пострадавших, пятеро из которых — дети.

Также Кузнецов заявил, что взрослому и ребенку, которые пострадали при атаке БПЛА на автобус, сделали операции. В настоящее время их состояние стабилизировано.

Днем 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее мать пострадавшего при атаке ВСУ на автобус рассказала о моменте взрыва.