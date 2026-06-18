Пьяная россиянка подожгла дом с людьми внутри, один человек не выжил

В Забайкалье женщина подожгла дом с людьми внутри, один человек не выжил

В Забайкалье пьяная женщина подожгла дом, в котором находились люди. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 12 июня в селе Гыршелун. Пьяная женщина из-за малозначительного повода подожгла деревянный многоквартирный дом, когда внутри находилиь жильцы.

В результате случившегося не выжил один мужчина. При этом злоумышленница создала реальную угрозу жизни для остальных проживающих. Возбуждено уголовное дело по п. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого в Калужской области мужчина из-за конфликта поджег дом вместе с хозяином. В результате не выжил один человек.

Ранее в Свердловской области юноша поджег дом родителей после ссоры с ними.