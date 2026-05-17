В Калужской области мужчина из-за конфликта поджег дом вместе с хозяином

В Калужской области местный житель из-за конфликта поджег дом вместе с хозяином. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета России.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 105 УК РФ и ч.2 ст. 167 УК РФ.

«По версии следствия, 11 мая 2026 года, обвиняемый, находясь в садоводческом товариществе «Березка» деревни Верховье Жуковского муниципального округа, на почве личных неприязненных отношений умышленно совершил поджог дачного дома», — говорится в сообщении ведомства.

В результате произошедшего 63-летнего мужчину спасти не удалось.

В пресс-службе отметили, что фигурант уже задержан. Ему предъявлено обвинение, в ходе допроса он дал признательные показания. Расследование продолжается.

10 мая в Орске Оренбургской области подростки за деньги подожгли дверь в квартиру. По информации пресс-службы Ленинского районного суда города, неустановленное лицо предложило несовершеннолетним «заработать» путем наказания непорядочных курьеров в Орске. Заказчик пообещал юношам заплатить от 4 до 10 тыс. рублей за поджог.

Юноши не смогли довести преступный умысел до конца. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России и ликвидировали огонь. В отношении подростков возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Своими действиями молодые люди причинили имущественный ущерб на сумму около 50 тыс. рублей.

Ранее в Курганской области подростки за деньги подожгли железнодорожное оборудование.

 
