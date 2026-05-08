В Свердловской области юноша поджег дом родителей после ссоры с ними

В Ревде молодой человек сжег два дома и баню, чтобы отомстить родителям

Житель Свердловской области из мести поджег дом родителей после ссоры, сообщила полиция Ревды.

Инцидент произошел вечером 5 мая в СНТ «СУМЗ-3», где огонь уничтожил два садовых дома и баню на площади 248 квадратных метров. По версии правоохранителей, поджигателем был сын владелицы одного из сгоревших домов. Мужчина использовал газовую горелку и жидкость для розжига, найденные в строении.

Убедившись, что пламя разгорелось, он покинул место происшествия. Позже его опросили сотрудники полиции, и он признал, что решился на поджог после конфликта с родителями. В отношении юноши составили административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Суд арестовал задержанного на пять суток. Как стало известно kp.ru, наказание назначили за нецензурную брань в общественном месте.

