Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Брянской области

Двух пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Брянской области прооперировали

Взрослого и ребенка, которые пострадали от атаки БПЛА на автобус в Брянской области, прооперировали. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«<...> Их состояние стабилизировано, что сделало возможной их медицинскую эвакуацию [в Белоруссию]», — уточнил он.

По словам Кузнецова, состояние одного взрослого и одного ребенка врачи оценивают как стабильное тяжелое. Остальные пострадавшие пассажиры — в состоянии средней степени тяжести, добавил помощник министра.

Днем 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее 36 пассажиров атакованного в Брянской области автобуса разместили в ПВР.