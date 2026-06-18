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Общество

Губернатор Томской области рассказал о дымке от пожаров в регионе

Мазур: дым от пожаров в Красноярском крае достиг Томска
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Утром над Томском появилась дымка от лесных пожаров в Красноярском крае, где введен режим ЧС в лесах. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Томской области Владимир Мазур.

Он отметил, что «дымка», которая видна на космоснимках, является шлейфом лесных пожаров, очаг которых находится в Красноярском крае недалеко от границы с Верхнекетским районом Томской области, где на утро зафиксировано 11 пожаров.

По словам начальника Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрия Волкова, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

10 июня в Красноярском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

В постановлении правительства региона указано, что ЧС ввели из-за сухой и жаркой погоды, а также высокой грозовой активности, которая способствует возникновению лесных пожаров.

Ранее была названа причина крупного лесного пожара в Забайкалье.

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