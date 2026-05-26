Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Названа причина крупного лесного пожара в Забайкалье

Минлесхоз Забайкалья: пожар в лесу Красночикойского района вызвала гроза
Telegram-канал Chita.Ru | Новости Читы

Гроза стала причиной лесного пожара площадью 30 гектаров в Красночикойском районе Забайкалья, пишет «Чита.ру» со ссылкой на министерство лесного хозяйства края.

На тушение возгорания направили 36 пожарных-десантников и парашютистов Красночикойского авиаотделения. Из-за сложного рельефа специалисты заранее подготовили площадки для высадки. Сейчас они пытаются локализовать огонь, при необходимости подключат дополнительные силы.

С начала пожароопасного сезона это уже седьмой лесной пожар, вызванный грозой. На всей территории Забайкальского края с 20 апреля действует особый противопожарный режим. Запрещается посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и мусор, а также проводить любые другие пожароопасные работы.

Нарушителям грозят крупные штрафы, а при большом ущербе или угрозе людям — до 10 лет лишения свободы. За помощь в поимке поджигателя выплачивается 250 тысяч рублей, за информацию о нем — 150 тысяч.

С начала года выявлены 34 виновника возгораний, среди них семеро несовершеннолетних. Леса патрулируют 500 мобильных групп ежедневно, госслужащие и добровольцы. Также используются более 100 камер «Лесохранитель», фотоловушки и дроны.

На местах въезда или предполагаемого прохода в лес установлено 694 фотоловушки, которые круглосуточно фиксируют нарушителей, их транспорт и даже позволяют идентифицировать личность.

Ранее в Росгидромете рассказали, когда в России завершится сезон лесных пожаров.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!