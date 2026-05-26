Названа причина крупного лесного пожара в Забайкалье

Гроза стала причиной лесного пожара площадью 30 гектаров в Красночикойском районе Забайкалья, пишет «Чита.ру» со ссылкой на министерство лесного хозяйства края.

На тушение возгорания направили 36 пожарных-десантников и парашютистов Красночикойского авиаотделения. Из-за сложного рельефа специалисты заранее подготовили площадки для высадки. Сейчас они пытаются локализовать огонь, при необходимости подключат дополнительные силы.

С начала пожароопасного сезона это уже седьмой лесной пожар, вызванный грозой. На всей территории Забайкальского края с 20 апреля действует особый противопожарный режим. Запрещается посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и мусор, а также проводить любые другие пожароопасные работы.

Нарушителям грозят крупные штрафы, а при большом ущербе или угрозе людям — до 10 лет лишения свободы. За помощь в поимке поджигателя выплачивается 250 тысяч рублей, за информацию о нем — 150 тысяч.

С начала года выявлены 34 виновника возгораний, среди них семеро несовершеннолетних. Леса патрулируют 500 мобильных групп ежедневно, госслужащие и добровольцы. Также используются более 100 камер «Лесохранитель», фотоловушки и дроны.

На местах въезда или предполагаемого прохода в лес установлено 694 фотоловушки, которые круглосуточно фиксируют нарушителей, их транспорт и даже позволяют идентифицировать личность.

