Тигра-людоеда отловили в Приморье

В Приморье отловили тигра-людоеда, напавшего на охотника
Telegram-канал МинПрироды25

В Чугуевском округе Приморского края охотоведы отловили тигра, который растерзал мужчину. Об этом сообщает министерство природы региона
.
Хищника поймали утром 13 марта на окраине села Березовка. Крупного самца с раной на спине изъяли из дикой природы.

«Сейчас животное везут в реабилитационный центр «Центр «Тигр»» в селе Алексеевка для подробного обследования. Данная особь уже никогда не будет выпущена в дикую природу», — сообщил заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов.

Тигр напал на 23-летнего охотника в середине февраля. Мужчина занимался развозкой кормов на подкормочные площадки, после атаки хищника спасти его не удалось.

До этого медведь напал на сноубордиста в Башкирии на территории Южно-Уральского природного заповедника. По данным очевидцев, медведь атаковал сноубордиста во время катания вне официальных трасс на горе Малый Ямантау. Пострадавший остался жив.

Ранее на дороге в Хабаровском крае обнаружили истощенного тигренка.

 
