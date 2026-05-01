Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Приморье тигр устроил засаду у туалета и остался незамеченным

Amur Mash: камеры наблюдения засняли тигра у туалета в приморском селе Кугуки
Кадр из видео/«Amur Mash»

Тигр устроил засаду возле туалета в селе Кугуки в Приморском крае. Кадры с хищником опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

По информации журналистов, зверя засняли камеры наблюдения. Представитель семейства кошачьих долго сидел около лестницы, ведущей к уборной, будто ждал своей очереди.

«Внутрь так и не зашел, зато остался полностью незаметным», — говорится в публикации.

Авторы материала уточнили, что в какой-то момент мимо тигра прошел местный житель. Однако человек не обратил на хищника никакого внимания.

30 апреля в Государственном комитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии рассказали, что накануне у водопада «Белые мосты» в Питкярантском округе произошел инцидент с крупным хищником. Мужчина и женщина прогуливались по лесу, однако заметили медведя. Испуганные туристы решили спрятаться от зверя на дереве — забравшись повыше, они позвонили в экстренные службы. В результате пара просидела на дереве около двух часов, спасатели после прибытия на место помогли людям спуститься на землю и добраться до автомобиля.

Ранее была названа самая опасная птица в лесу.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
