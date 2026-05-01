В Приморье тигр устроил засаду у туалета и остался незамеченным

Тигр устроил засаду возле туалета в селе Кугуки в Приморском крае. Кадры с хищником опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

По информации журналистов, зверя засняли камеры наблюдения. Представитель семейства кошачьих долго сидел около лестницы, ведущей к уборной, будто ждал своей очереди.

«Внутрь так и не зашел, зато остался полностью незаметным», — говорится в публикации.

Авторы материала уточнили, что в какой-то момент мимо тигра прошел местный житель. Однако человек не обратил на хищника никакого внимания.

30 апреля в Государственном комитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии рассказали, что накануне у водопада «Белые мосты» в Питкярантском округе произошел инцидент с крупным хищником. Мужчина и женщина прогуливались по лесу, однако заметили медведя. Испуганные туристы решили спрятаться от зверя на дереве — забравшись повыше, они позвонили в экстренные службы. В результате пара просидела на дереве около двух часов, спасатели после прибытия на место помогли людям спуститься на землю и добраться до автомобиля.

Ранее была названа самая опасная птица в лесу.