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Общество

По делу бизнесмена Трабера об убийствах задержали еще двух человек

ТАСС: правоохранители задержали еще двух фигурантов по делу Трабера
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще двух человек по уголовному делу о заказных убийствах, в рамках которого был арестован бизнесмен Илья Трабер. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным агентства, процессуальный статус задержанных пока не раскрывается.

О задержании 75-летнего Ильи Трабера стало известно 17 июня. Обыски прошли в его компаниях и домах. Причиной стало расследование убийства депутата Александра Петрова, отца первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова. Трабер считался деловым партнером Петрова с 1990-х годов, их связывали совместные проекты в портовом бизнесе и судостроении. По одной из версий, конфликт между ними возник после того, как Петров начал распродавать общие активы.

Александра Петрова убили 24 октября 2020 года на территории его загородного дома под Выборгом. Неизвестный открыл огонь из винтовки с противоположного берега реки. От полученного ранения 61-летний предприниматель скончался на месте. Расследованием занимается Центральный аппарат СКР. Допросы и другие следственные действия продолжаются в Москве.

Ранее суд арестовал сообщника бизнесмена Трабера.

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