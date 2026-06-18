В Ингушетии задержали участников вооруженной банды

Следком: в Ингушетии за организацию и участие в банде задержаны пять человек

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении пяти человек, которых подозревают в создании и участии в деятельности устойчивой вооруженной банды. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

В июле 2017 года 60-летний местный житель создал устойчивую вооруженную банду, в которую привлек еще четырех человек. Преступная группа, в которой были распределены роли между участниками, систематически совершала с использованием огнестрельного оружия нападения на граждан и организации. Члены банды состояли между собой в родственных связях.

В настоящее время в отношении четырех членов банды суд избрал мера пресечения в виде заключения под стражу. Один участник преступной группы находится под домашним арестом.

16 июня сообщалось, что Прокуратура Ивановской области направила в суд иск с требованием признать членов организованного преступного сообщества (ОПС) из Гаврилова Посада экстремистами.

Ранее обвинение в создании ОПС следователи предъявляли миллиардеру Ибрагиму Сулейманову.