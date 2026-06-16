Банду из Гаврилова Посада требуют признать экстремистской

Прокуратура Ивановской области направила в суд иск с требованием признать членов организованного преступного сообщества (ОПС) из Гаврилова Посада экстремистами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно материалам дела, в конце 2023 года криминальную структуру сформировал Павел Шевененов, известный в уголовной среде как Паштет или Батя. Он пользовался непререкаемым авторитетом в Гаврилово-Посадском и части Тейковского районов, где выполнял функции «положенца» — высшей должности в преступной иерархии в отсутствие «воров в законе». В состав созданной группировки вошли два крыла: одно возглавил Александр Наумов (по кличке Цукер), другое — Исмаил Дибаев (Исма).

Как установили следователи, Цукер, исполнявший роль «смотрящего» за Гаврилово-Посадским районом, привлек в ОПС Дмитрия Скибу (Скибон), Александра Тюнина (Тюня), Сергея Посудникова (Посуда), Юрия Аткишкина (Пальма), Игната Тяна (Футболист) и Андрея Яшкова (Яшок). В свою очередь, Исма, контролировавший райцентр, завербовал Сергея Кучудаева (Кочудай, Кутенок) и Зубайру Хадисова (Зубер). Ответственным за общую казну (общак) назначили Евгения Игнатьева (Игнат).

«Паштет, ранее отсидевший за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью, привлекал в ОПС в основном бывших зэков. Цукер дважды привлекался за разбой, а Посуда получал сроки за разбой, кражу и грабеж», — отмечается в материалах.

Помимо фигурантов, напрямую входивших в ОПС, правоохранители выявили лиц, оказывавших группировке содействие. Михаил Недошивкин (Шпала) предоставил свою автомастерскую для встреч участников, а супруга лидера ОПС, Елена Шевененова, занималась тайным ведением финансовой отчетности вместе с Игнатом.

Сходки сообщества, как правило, проходили в доме «положенца». В документах дела указано, что Елена «гостеприимно принимала» подельников в своем жилище. Она, по данным административного иска, обеспечивала себе безбедную жизнь за счет криминальных доходов мужа — на ее счет поступило свыше 5 миллионов рублей. Официально никто из членов ОПС не трудоустраивался, а на деньги, добытые преступным путем, приобретались квартиры и автомобили общей стоимостью около 20 миллионов рублей. Имущество при этом регистрировали на родственников и подставных лиц. Супруга главаря обзавелась внедорожником «Лексус», оформленным на женщину, у которой даже не было водительских прав.

Одним из ключевых источников дохода бригады стало вымогательство. По версии следствия, сначала жертвами становились как потребители наркотиков, так и их распространители, которых принуждали к регулярным выплатам.

В итоге обвинения фигурантам предъявили по нескольким статьям: создание преступного сообщества и участие в нём, грабежи, десяток эпизодов вымогательства, наркоторговля и вовлеченность в экстремистскую организацию.

Основанием для последнего пункта стало заключение прокуратуры: сообщество, действовавшее в малонаселённом районе (около 15 тысяч жителей), систематически пополняло тюремные общаки, соблюдало «воровские» традиции и фактически являлось ответвлением движения «Арестантское уголовное единство» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) (АУЕ).

Теперь прокуратура добивается судебного запрета деятельности данного объединения из Гаврилова Посада, а также обращения в доход государства всех активов его участников.

Ранее обвинение в создании ОПС следователи предъявляли миллиардеру Ибрагиму Сулейманову.