Пожар произошел на складе «ВкусВилла» в Москве

На складе «ВкусВилла» на Пятницком шоссе в Митино загорелись аккумуляторы для электровелосипедов. Об этом сообщило агентство «Москва» в Telegram-канале.

Отмечается, что на складе вспыхнули две батареи. Прибывшие на место пожарные успели своевременно их потушить, пока пламя не перекинулось на другие батареи, о пострадавших не сообщается.

17 июня стало известно, что у жительницы Петербурга взорвался павербанк, не подключенный к сети. Как рассказала сама девушка, она оставила устройство на постели и ушла в другую комнату по делам. В какой-то момент она услышала хлопок, и, вернувшись в помещение, заметила воспламенившееся устройство.

Вместе с подругой девушка пыталась потушить огонь, но сделать это удалось только с третьей попытки. Судя по кадрам, серьезно пострадала постель и матрас.

До этого азиатские авиакомпании ужесточили правила перевозки павербанков из-за возгораний, причиной которых часто становились эти устройства. Так, пассажиров попросили держать технику рядом с собой и не класть в верхних отсеках.

Ранее взрыв аккумулятора вызвал пожар и ущерб на €2 млн в европейском городе.