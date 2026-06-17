Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Пожар произошел на складе «ВкусВилла» в Москве

На складе «ВкусВилла» загорелись аккумуляторы электровелосипедов
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

На складе «ВкусВилла» на Пятницком шоссе в Митино загорелись аккумуляторы для электровелосипедов. Об этом сообщило агентство «Москва» в Telegram-канале.

Отмечается, что на складе вспыхнули две батареи. Прибывшие на место пожарные успели своевременно их потушить, пока пламя не перекинулось на другие батареи, о пострадавших не сообщается.

17 июня стало известно, что у жительницы Петербурга взорвался павербанк, не подключенный к сети. Как рассказала сама девушка, она оставила устройство на постели и ушла в другую комнату по делам. В какой-то момент она услышала хлопок, и, вернувшись в помещение, заметила воспламенившееся устройство.

Вместе с подругой девушка пыталась потушить огонь, но сделать это удалось только с третьей попытки. Судя по кадрам, серьезно пострадала постель и матрас.

До этого азиатские авиакомпании ужесточили правила перевозки павербанков из-за возгораний, причиной которых часто становились эти устройства. Так, пассажиров попросили держать технику рядом с собой и не класть в верхних отсеках.

Ранее взрыв аккумулятора вызвал пожар и ущерб на €2 млн в европейском городе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!