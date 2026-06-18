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Общество

Лазарева расплакалась из-за бытовых проблем

Телеведущая Лазарева призналась, что расплакалась из-за отключения света
Global Look Press

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале призналась, что расплакалась из-за бытовых проблем.

«Я что-то опять сегодня проснулась с утра грустная, поплакала даже», — написала она.

По словам Лазаревой, она разобрала причины своей грусти и поняла, что расстроилась из-за того, что у нее отключили свет. Как пояснила телеведущая, отключение произошло из-за того, что полгода назад с ее счета не смогли списать деньги за услуги. Также Лазареву огорчило отсутствие звонков и сообщений от детей и внуков. Кроме того, она написала, что расстроилась из-за того, что у нее не растут огурцы, а розы уничтожили гусеницы. Свое состояние телеведущая охарактеризовала как дофаминовую яму.

До этого Лазарева, живущая сейчас в Испании, в интервью журналистке Нино Росебашвили (признана в РФ иностранным агентом) призналась, что за пять лет жизни вне России ее взгляд на происходящее в стране существенно изменился. По ее словам, она может видеть лишь отражение происходящего, но не понимает, что на самом деле происходит в стране.

В марте Лазареву заочно приговорили к 7 годам колонии. В декабре 2024 года ее уже приговаривали к 6,5 годам по делу об оправдании терроризма, а также запретили на четыре года заниматься административной деятельностью в интернете. В 2022 году ее внесли в список террористов и экстремистов.

Ранее Лазарева захотела написать книгу.

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