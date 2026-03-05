Размер шрифта
Татьяну Лазареву снова заочно приговорили к 7 годам колонии

Телеведущую Лазареву снова заочно приговорили к колонии после апелляции
Global Look Press

Телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) снова заочно приговорили к 7 годам колонии. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В декабре 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам колонии по делу о оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Помимо этого, ей запретили на четыре года заниматься административной деятельностью в интернете.

Кроме того, прокурор запрашивал для Лазаревой 1 год и 9 месяцев исправительных работ и удержание 10% зарплаты в пользу государства по второму делу — об уклонении от обязанностей иноагента. В 2025 году совокупный срок составил 7 лет.

В феврале назад приговор по «иноагентской» статье отменили и отправили на новое рассмотрение после апелляции телеведущей, однако после просьбы мирового судьи срок был снова увеличен на полгода.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года. Она проживает в Испании. В 2022 году ее внесли в список террористов и экстремистов.

Ранее Татьяна Лазарева захотела написать книгу.

 
