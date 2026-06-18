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Общество

Полеты в аэропорту Внуково проводятся по согласованию

Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Shutterstock

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом Росавиация сообщает в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что согласование о полетах проводится с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В ведомстве добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Утром 17 июня Минобороны России сообщило, что средства ПВО в ночь на 17 июня уничтожили 157 украинских беспилотников самолетного типа.

Как уточнили в Минобороны, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, а также Тульской и Орловской областями. Кроме того, украинские дроны предприняли попытку атаковать Смоленскую, Липецкую, Тверскую, Рязанскую, Ростовскую и Астраханскую области.

Также БПЛА были сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в некоторых вузах появится обязательный курс по беспилотникам.

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