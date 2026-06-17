С 1 сентября в некоторых вузах появится обязательный курс по беспилотникам

Минтранс: в транспортных вузах с 1 сентября введут единый курс по беспилотникам

С нового учебного года — 1 сентября 2026 года — во всех транспортных вузах России начнет действовать единый базовый курс по беспилотным транспортным системам. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта Андрей Никитин.

По словам главы Минтранса, подготовка кадров с учетом новых условий является одним из ключевых приоритетов ведомства.

Никитин также напомнил, что Российский университет транспорта вошел в число вузов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования.

Министр сообщил, что на базе Российского университета транспорта разрабатываются новые специальности и образовательные программы по перспективным направлениям, включая интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии и искусственный интеллект. В дальнейшем эти программы планируется внедрить во всех отраслевых транспортных вузах страны.

В конце января Минобороны сообщило, что в российских регионах стартовал прием заявлений от желающих вступить в новые подразделения Войск беспилотных систем (БПС). По словам министра обороны Андрея Белоусова, массовое применение БПЛА стало самым значимым прорывом в тактике российской армии. Глава ведомства рассказал, что подразделения и части ВС России применяют более 3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов в сутки, и эти цифры постоянно растут.

Ранее студент из Воронежа взял академический отпуск ради участия в спецоперации.