В авиакомпании рассказали о состоянии пассажиров самолета, подавшего сигнал бедствия

Пострадавших на борту самолета Сочи — Архангельск нет. Об этом сообщили в авиакомпании Smartavia.

Там уточнили, что после взлета экипаж зафиксировал срабатывание индикации одной из систем самолета. В соответствии с требованиями безопасности было принято решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка выполнена в штатном режиме, добавили в авиакомпании. Воздушное судно осмотрят технические специалисты. Для пассажиров организуют перелет в Архангельск на резервном борту, отметили в Smartavia

До этого пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта сообщила, что самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи. По предварительным данным, экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности на борту. 17 июня около 23:00 по московскому времени, борт с номером 5N164 подал сигнал 7700 над Черным морем — этот код означает чрезвычайную или аварийную ситуацию.

6 мая аналогичный инцидент произошел с самолетом швейцарской авиакомпании SWISS, который подавал сигнал бедствия в небе над Казахстаном и благополучно приземлился в Алма-Ате. За день до этого над Персидским заливом сигнал 7700 передал американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker. Вылетев из Абу-Даби, он около двух часов кружил над заливом, после чего взял курс на Катар.

Ранее самолет с пассажирами рухнул на дорогу в США.