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Общество

Подросток из Ленобласти пытался расправиться с бабушкой и дедушкой

В Ленобласти юношу будут судить за попытку расправы над дедушкой и бабушкой
Shutterstock

В Ленинградской области будут судить молодого человека, которого обвиняли в попытке расправиться над пожилыми родственниками. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Сясьстрой Волховского района. По версии следствия, 17-летний юноша находился в доме вместе с дедушкой и бабушкой.

В какой-то момент внук схватился за нож и нанес паре несколько ударов, но довести замысел до конца не смог.

«Потерпевшие оказали активное сопротивление, после чего им была оказана медицинская помощь», – сообщается в публикации.

В отношении подростка возбудили уголовное дела. Сам молодой человек вину признал, сейчас он находится под стражей. Известно, что причиной агрессии стала личная неприязнь.

Сотрудники СК уже завершили расследование, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Уфе молодого человека задержали за нападение на мать и брата. Мужчина хотел выпить и попросил у родственников деньги, после отказа напал.

Ранее сибиряк ножом порезал знакомую на парковке, и это попало на камеру.

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