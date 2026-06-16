Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Безработный уфимец напал на мать и брата после отказа дать денег на алкоголь

В Уфе безработный мужчина угрожал ножом матери и брату, требуя дать денег
Shutterstock

Житель Уфы совершил разбойное нападение на членов своей семьи, сообщает УМВД по Башкирии.

Инцидент произошел в квартире по улице Блюхера. Вечером у 31-летнего безработного местного жителя возникло желание выпить, но денег на спиртное у него не было. Мужчина решил попросить их у матери, но столкнувшись с отказом, приставил нож к горлу женщины. Та испугалась за свою жизнь и, осознав, что помощи ждать неоткуда, в бессилии упала на пол.

Тогда злоумышленник пришел в комнату младшего брата и, угрожая ему ножом, заставил перевести всю стипендию — 15 тыс. рублей — на свой счет через мобильное приложение. Когда брат ушел, студент обратился в полицию. Подозреваемого, еще не успевшего потратить чужие деньги, оперативно задержали в соседнем дворе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Ведется следствие.

Ранее в Ставропольском крае школьник изрезал ножом спящую родственницу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!