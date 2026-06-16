Безработный уфимец напал на мать и брата после отказа дать денег на алкоголь

Житель Уфы совершил разбойное нападение на членов своей семьи, сообщает УМВД по Башкирии.

Инцидент произошел в квартире по улице Блюхера. Вечером у 31-летнего безработного местного жителя возникло желание выпить, но денег на спиртное у него не было. Мужчина решил попросить их у матери, но столкнувшись с отказом, приставил нож к горлу женщины. Та испугалась за свою жизнь и, осознав, что помощи ждать неоткуда, в бессилии упала на пол.

Тогда злоумышленник пришел в комнату младшего брата и, угрожая ему ножом, заставил перевести всю стипендию — 15 тыс. рублей — на свой счет через мобильное приложение. Когда брат ушел, студент обратился в полицию. Подозреваемого, еще не успевшего потратить чужие деньги, оперативно задержали в соседнем дворе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Ведется следствие.

Ранее в Ставропольском крае школьник изрезал ножом спящую родственницу.