Сибиряк ножом порезал знакомую на парковке, и это попало на камеру

В Новосибирске на видео попало, как мужчина порезал знакомую на дороге

В Новосибирске сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который с ножом напал на свою знакомую.Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Жительница дома на улице Троллейной вызвала полицию после конфликта со знакомым, который начал вести себя агрессивно. На место прибыл экипаж Госавтоинспекции. Мужчина, увидев правоохранителей, накинулся на женщину с ножом и стал наносить ей удары. Задерживать его пришлось со стрельбой, подозреваемый получил ранение в ногу», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина бежит за женщиной, в этот момент подъезжает патрульный автомобиль. Далее на записи заметно, как правоохранители задерживают мужчину.

Также сообщается, что на место прибыли медики, которые оказали всю необходимую помощь нарушителю и женщине. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело.

До этого в центре Петрозаводска мужчины устроили драку на проезжей части. На кадрах видно, как водители ударяют друг друга на дороге, после чего переходят на тротуар. На записи также заметно, как нарушитель бьет левой боковой в челюсть оппоненту. После конфликта один из водителей уехал, второй – остался ждать полицию.

Ранее в Самаре пассажир маршрутки угрожал школьнице подбросить наркотики.