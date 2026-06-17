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Общество

Владелица яхты раскрыла детали инцидента с фрегатом «Адмирал Григорович» в Ла-Манше

Владелица яхты призвала не начинать войну из-за инцидента с фрегатом в Ла-Манше
Ибрагим Ишак/РИА «Новости»

Владелица британской яхты Bright Future Джейн Келви призвала не преувеличивать значимость инцидента с предупредительной стрельбой, открытой российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш. Об этом сообщает The Guardian.

69-летняя британка рассказала, что находилась на борту вместе с супругом и до предупредительных выстрелов не воспринимала сближение судов как серьезный инцидент.

По ее словам, экипаж не заинтересован в раздувании конфликта и не считает произошедшее событием, которое должно вызывать международный резонанс.

«Мы просто не хотим, чтобы это преувеличивали. Мы не хотим, чтобы из-за этого началась Третья мировая война», — сказала Келви.

Она отметила что сначала российский корабль подал звуковые сигналы, после чего последовали предупредительные выстрелы. При этом британская пенсионерка утверждает, что яхта не находилась под угрозой столкновения и следовала по обычному маршруту.

16 июня в проливе Ла-Манш произошло опасное сближение «Адмирала Григоровича» и 12-метровой британской парусной яхты Bright Future. Фрегат произвел упредительную стрельбу. На борту яхты находились пара пенсионеров-блогеров, которые плыли во Францию. Что известно о стрельбе в Ла-Манше и при чем тут теневой флот России — читайте в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Британии Кир Стармер обвинил в случившемся Россию. Он выразил обеспокоенность тем, что это случилось вблизи территориальных вод Соединенного Королевства. По его словам, «этого не должно было произойти и это безответственно».

Ранее в Госдуме назвали инцидент с «Адмиралом Григоровичем» сознательной провокацией.

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