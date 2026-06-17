«Очень страшно»: мать пострадавшего при атаке ВСУ на автобус рассказала о моменте теракта

Мать пострадавшего при атаке ВСУ на автобус рассказала о моменте взрыва

Перед тем, как беспилотник атаковал автобус в Брянской области, у детей в салоне было хорошее настроение. Об этом рассказала мать одного из пострадавших, ее слова цитирует RT.

По ее словам, перед произошедшим школьникам включили мультики, они стали смеяться. Спустя непродолжительное время произошел хлопок.

«И просто взрыв – такой глухой взрыв. Все испугались», – рассказала женщина.

После этого дети стали паниковать и кричать. Вскоре ее сын, который получил серьезные травмы, попал в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

«Это очень страшно», – резюмировала женщина.

Инцидент произошел днем 17 июня. Автобус с 28 детьми-спортсменами ехал из Белоруссии на российский курорт. На территории Брянской области в транспортное средство врезался беспилотник. В результате один человек не выжил.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о теракте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию «очередным терактом киевского режима».

Ранее Песков раскрыл, как Россия ответит на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области.