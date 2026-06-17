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Общество

В Британии увидели риски для Truth Social из-за новых ограничений соцсетей

Telegraph: Британия может ограничить доступ детей к соцсети Трампа Truth Social
Premreuthai/Shutterstock/FOTODOM

Планируемый в Великобритании запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет может распространиться на платформу Truth Social, принадлежащую президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, британские власти намерены применять ограничения прежде всего к платформам, которые позволяют пользователям взаимодействовать друг с другом и используют алгоритмы для формирования контента. Эти характеристики, как отмечает газета, соответствуют и Truth Social.

Сейчас пользовательское соглашение платформы запрещает регистрацию лиц младше 18 лет. Однако обязательная процедура подтверждения возраста или личности пользователей отсутствует.

О намерении ограничить доступ детей младше 16 лет к социальным сетям ранее заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, власти изучают возможные механизмы регулирования, хотя обеспечение соблюдения таких мер и взаимодействие с технологическими компаниями остается сложной задачей.

В январе правительство Великобритании планировало провести консультации по ограничению использования социальный сетей детьми и подростками, а также усилить контроль над запретом использования смартфонов в школах.

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