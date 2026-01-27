Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Россиянам объяснили, почему мозг «кайфует» при зависании в сети

Врач Аванесова: скроллинг соцсетей дает мозгу быстрый дофамин
Shutterstock

Люди могут часами скроллить сайты и социальные сети, поскольку этот процесс дает мозгу «дешевый» дофамин — гормон радости. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психиатр-нарколог клиники Маршака Валентина Аванесова. По ее словам, «зависая» в смартфоне, человек сравнивает информацию, которую уже знает, с поступающей. Если он видит что-то новое, появляется чувство удовлетворения.

«То есть, открывая приложения, мы запускаем цикл «клик — новизна — дофамин», который может продолжаться бесконечно без глубокой обработки информации», — пояснила специалист.

Однако чрезмерное пребывание в Сети приводит к долгосрочным негативным последствиям: нейронные связи со временем меняются — мозг «обрезает» ненужные или редко используемые синапсы, поэтому человеку становится сложнее усваивать новую информацию и вспоминать то, что он уже знает. Кроме того, замедляется реакция, особенно у детей, предупредила Аванесова.

Соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова до этого говорила, что гаджеты постепенно влияют на здоровье, осанку и даже способствуют появлению лишнего веса.

Ранее сообщалось, что Британия может запретить детям и подросткам пользоваться соцсетями.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!