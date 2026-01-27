Россиянам объяснили, почему мозг «кайфует» при зависании в сети

Люди могут часами скроллить сайты и социальные сети, поскольку этот процесс дает мозгу «дешевый» дофамин — гормон радости. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психиатр-нарколог клиники Маршака Валентина Аванесова. По ее словам, «зависая» в смартфоне, человек сравнивает информацию, которую уже знает, с поступающей. Если он видит что-то новое, появляется чувство удовлетворения.

«То есть, открывая приложения, мы запускаем цикл «клик — новизна — дофамин», который может продолжаться бесконечно без глубокой обработки информации», — пояснила специалист.

Однако чрезмерное пребывание в Сети приводит к долгосрочным негативным последствиям: нейронные связи со временем меняются — мозг «обрезает» ненужные или редко используемые синапсы, поэтому человеку становится сложнее усваивать новую информацию и вспоминать то, что он уже знает. Кроме того, замедляется реакция, особенно у детей, предупредила Аванесова.

Соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова до этого говорила, что гаджеты постепенно влияют на здоровье, осанку и даже способствуют появлению лишнего веса.

Ранее сообщалось, что Британия может запретить детям и подросткам пользоваться соцсетями.