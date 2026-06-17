В Брянской области 36 пассажиров атакованного автобуса разместили в ПВР

36 пассажиров автобуса, которые не пострадали в результате атаки беспилотника в Брянской области, размещены в пункте временного размещения (ПВР) региона. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Пассажиры автобуса, которые не пострадали, 36 человек. В пункте временного размещения, который был оперативно развернут, для них созданы все условия, работают психологи», — написал глава региона.

Инцидент произошел 17 июня. Автобус с детьми-спортсменами из Белоруссии двигался по территории Брянской области, когда в него попал беспилотник. В автобусе находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Москалькова высказалась об атаке на автобус с детьми в Брянской области.