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Общество

В Брянской области 36 пассажиров атакованного автобуса разместили в ПВР

Губернатор Ковальчук: в ПВР находятся 36 пассажиров атакованного автобуса
Telegram-канал «Егор Ковальчук»

36 пассажиров автобуса, которые не пострадали в результате атаки беспилотника в Брянской области, размещены в пункте временного размещения (ПВР) региона. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Пассажиры автобуса, которые не пострадали, 36 человек. В пункте временного размещения, который был оперативно развернут, для них созданы все условия, работают психологи», — написал глава региона.

Инцидент произошел 17 июня. Автобус с детьми-спортсменами из Белоруссии двигался по территории Брянской области, когда в него попал беспилотник. В автобусе находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Москалькова высказалась об атаке на автобус с детьми в Брянской области.

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