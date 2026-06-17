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Политика

В ООН выразили обеспокоенность языковой политикой Украины

В ООН назвали тревожным знаком различие прав носителей разных языков на Украине
Gleb Garanich/Reuters

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило обеспокоенность положениями украинского законодательства, которые предусматривают различия в правах носителей разных языков. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

В УВКПЧ отметили, что действующее законодательство Украины проводит различие между носителями официальных языков Европейского союза и других языков. В организации подчеркнули, что языковая политика государств должна соответствовать международным обязательствам в области прав человека и обеспечивать недискриминационный подход ко всем языковым группам.

«Мы отметили, что внутреннее законодательство Украины проводит различие в правах носителей разных языков, а именно между официальными языками ЕС и другими языками, и это вызывает обеспокоенность с точки зрения международного права», — заявили в управлении.

19 мая языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила увеличить штрафы за использование русского языка в стране в 10 раз. Сейчас штраф за первое нарушение составляет до $115, а за повторное — до $270. Ивановская считает, что для системных нарушителей эти суммы нечувствительны, поэтому она предлагает их увеличить.

Ранее политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский.

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