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Общество

Власти Брянской области рассказали о состоянии детей, пострадавших при ударе по автобусу

Детям, пострадавшим после удара по автобусу под Брянском, ничто не угрожает
Telegram-канал «Егор Ковальчук»

Пострадавшие дети из автобуса, который подвергся атаке ВСУ, находятся в больнице, их жизням ничто не угрожает. Об этом сообщает врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, дети все еще напуганы. Один ребенок находится в реанимации, рядом с ним – его мать, которая также ехала в автобусе. Прогнозы медиков Ковальчук называет «благополучными».

Также ожидается прибытие медиков из Центра медицины, катастроф, которые специализируются на осколочных травмах.

«Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы, но брянские медики делают все возможное», – сообщается в публикации.

Тем временем не пострадавшие пассажиры (36 человек) находятся в городе Почеп. Там для них развернули пункт временного размещения. На месте работают в том числе и психологи.

Инцидент произошел 17 июня. Автобус с детьми-спортсменами из Белоруссии двигался по территории Брянской области, когда в него попал беспилотник ВСУ.
В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила.

Ранее СК опубликовал видео с места обстрела автобуса с детьми из Белоруссии под Брянском.

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