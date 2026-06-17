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Общество

У бывшего депутата Волгоградской областной думы отобрали роскошные базы отдыха

Суд изъял в доход государства базы отдыха волгоградского экс-депутата Чувальского
Правительство Волгоградской области

Четвертый Кассационный суд в Краснодаре принял решение изъять в доход государства элитные базы отдыха и спортивные комплексы за Волгой, принадлежащие экс-депутату Волгоградской областной думы Николаю Чувальскому. Об этом сообщает портал V1.RU.

Речь идет о пяти объектах, расположенных в поселке Пятилетка на берегу Волги, недалеко от Краснослободска. Среди них база отдыха «Тополек», два спортивных комплекса, база отдыха «Железнодорожник», база отдыха «Дубравушка» и учебно-тренировочная база «Олимпия».

Прокуратура подала иск в Среднеахтубинский районный суд с требованием признать недействительными сделки дарения недвижимости и движимого имущества между футбольным клубом «Олимпия-2» и семьей Чувальских. По версии надзорного ведомства, накануне ликвидации клуба его президент Николай Чувальский безвозмездно получил имущество спортивной организации, а два автомобиля клуба — Mercedes-Benz и BMW — подарил своему родственнику.

До этого суд в Москве обратил в доход государства имущество бывшего председателя Заксобрания Иркутской области Виктора Круглова. У экс-парламентария и его родственников конфискованы доли в российских и иностранных компаниях, ценные бумаги и деньги на банковских счетах на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

Ранее суд утвердил изъятие рыбопромысловых компаний Андрея Айдарова и взыскание 6,8 млрд руб.

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