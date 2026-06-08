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Бизнес

Суд изъял в пользу государства рыбопромысловые компании бизнесмена Айдарова

Суд утвердил изъятие рыбопромысловых компаний Айдарова и взыскание 6,8 млрд руб
Shutterstock/FOTODOM

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законность решения Арбитражного суда Москвы о взыскании с предпринимателя Андрея Айдарова и ряда других лиц почти 6,8 млрд рублей за ущерб биоресурсам, а также об обращении трех рыбопромысловых компаний в государственную собственность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд апелляционной инстанции, изучив доводы жалоб и материалы дела, не находит оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции», — заявил председательствующий судья.

В конце апреля Арбитражный суд Москвы постановил взыскать убытки с Айдарова, Аркадия Мкртычева, Марины Кустовой, Алексея Филева и Дениса Кокорина. В собственность государства перешли принадлежащие им промысловые компании: ООО «Сонико-Чумикан», ООО «Национальное предприятие «УД-Учур», ООО «Сущевский» и ряд других предприятий группы. Суд также признал недействительными договоры этих организаций с Росрыболовством о закреплении квот на добычу биоресурсов.

Как заявил в суде представитель Генпрокуратуры, Айдаров в 2023 году приобрел гражданство Киргизии, став иностранным инвестором, а вылов стратегически важных биоресурсов группой компаний оказался незаконным. Продукция предприятий Айдарова поставлялась в Китай и Японию, а выручка направлялась в фирму его отца в Киргизии. Сам бизнесмен ранее отрицал наличие иностранного гражданства и называл перевод доходов в Киргизию разовым эпизодом.

Ранее суд арестовал ведущего научного сотрудника Института электрофизики УрО РАН.

 
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