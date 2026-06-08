Жителя Калининградской области, совершившего поджог авто, посадили на 11 лет за теракт

В Калининградской области мужчина получил 11 лет за поджог служебного автомобиля

В Калининградской области 26-летний житель Гурьевска, совершивший поджог служебного автомобиля, признан виновным в совершении теракта. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Как следует из материалов дела, в октябре 2025 года мужчина, действуя под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях дестабилизации деятельности органов власти совершил поджог автомобиля полиции.

Преступление было выявлено сотрудниками УМВД России по Калининградской области. В отношении поджигателя возбудили дело по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

На время предварительного следствия фигурант находился под стражей.

Балтийский флотский военный суд назначил подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы. При этом первые 3 года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее житель Крыма хотел устроить теракт и попал в психбольницу.