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Общество

«Вертолеты России» поставят Ми-171 Ирану

Иран получит 21 гражданский вертолет Ми-171 от «Вертолетов России»
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Компания «Вертолеты России», входящая в госкорпорацию «Ростех», подписала соглашение на поставку 21 гражданского вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Об этом сообщила пресс-служба холдинга в своём Telegram-канале.

«Иран — давний партнер Ростеха и холдинга «Вертолеты России». В Республике эксплуатируют десятки гражданских вертолетов нашего производства в ключевых отраслях экономики, машины выполняют важнейшие социально значимые функции», — заявил генеральный директор компании Николай Колесов.

Ми-171 — экспортная версия самого массового в истории авиации двухдвигательного среднего вертолета семейства Ми-8, добавили в холдинге.

До этого импортозамещенный российский вертолет Ка-226Т с новым отечественным двигателем ВК-650В впервые поднялся в небо. Во время первого полета вертолет выполнил «рулежку и висение», а также несколько маневров. Специалисты проверили устойчивость и управляемость машины, а также оценили нагрузки на основные агрегаты при горизонтальном полете и разворотах.

Ранее в Минпромторге назвали вертолет «Ансат» «новой жемчужиной в короне российской авиации».

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