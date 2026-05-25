В России впервые поднялся в воздух импортозамещенный вертолет Ка-226Т

Импортозамещенный российский вертолет Ка-226Т с новым отечественным двигателем ВК-650В впервые поднялся в небо. Об этом сообщил Минпромторг России.

По его данным, летные испытания проводит холдинг «Вертолеты России», а двигатель разработала Объединенная двигателестроительная корпорация. Обе компании входят в госкорпорацию «Ростех»

Во время первого полета вертолет выполнил «рулежку и висение», а также несколько маневров. Специалисты проверили устойчивость и управляемость машины, а также оценили нагрузки на основные агрегаты при горизонтальном полете и разворотах.

Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков заявил, что модульная конструкция и отечественный двигатель сделали Ка-226Т универсальным, маневренным и безопасным, а соосная схема винтов обеспечила устойчивость и простоту эксплуатации.

По его словам, полностью российская версия вертолета обеспечивает технологическую независимость и расширяет возможности для санитарной, спасательной и патрульной авиации.

Отмечается, что специалисты КБ НЦВ Миля и Камова провели импортозамещение без серьезного изменения конструкции фюзеляжа. Помимо нового двигателя, на вертолете установлены российские авионика, система управления, обновленная бортовая кабельная сеть и другие отечественные компоненты.

Первый полет продолжался около 20 минут. Замглавы «Ростеха» Владимир Артяков отметил, что силовая установка отработала штатно и показала надежное взаимодействие со всеми системами машины.

Ка-226Т предназначен для перевозки пассажиров и грузов, патрулирования, поисково-спасательных и медико-эвакуационных операций. Модульная конструкция позволяет переоборудовать вертолет под различные задачи за 45 минут.

Ранее в Минпромторге назвали вертолет «Ансат» «новой жемчужиной в короне российской авиации».