Бывшему депутату от «Яблока» Круглову запросили 8 лет колонии по делу о фейках

Прокуратура просит суд назначить бывшему депутату Московской государственной думы от партии «Яблоко» Максиму Круглову восемь лет колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимого Сергей Бадамшин.

Круглов обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

Уголовное дело в отношении Круглова Следственный комитет возбудил 1 октября прошлого года. По версии следствия, в апреле 2022 года он разместил в своем Telegram-канале недостоверные сведения о действиях российских военнослужащих на Украине.

2 октября Замоскворецкий районный суд Москвы отправил Круглова под стражу. В своем ходатайстве следователь утверждал, что обвиняемый может скрыться, так как у него «есть вес среди влиятельных политических лиц и шенгенская виза». Защита парировала, что у бывшего депутата Мосгордумы забрали загранпаспорт, скрыться он не может и не будет этого делать по принципиальным соображениям. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее основатель «Яблока» назвал провокацией дело против Круглова.