Россиянам рассказали, как потушить пожар на природе

Небольшое возгорание в лесу, например, из-за костра, иногда можно потушить самостоятельно, с помощью подручных средств. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев. Он посоветовал брать россиянам в поездки огнетушитель.

«Ваши действия будут зависеть от размера возгорания и личной подготовки. Потушить пожар своими силами можно только на самой начальной стадии, если вы заметили, что начинает тлеть лесная подстилка, мох или трава вокруг брошенного костра. Огнетушитель в поездках обязателен, но его может не хватить, и тогда лучше действовать подручными средствами. Используйте лопату, ведро или топор, если они есть в багажнике. Если рядом водоем, начинающийся пожар можно залить водой. Если воды нет, сгребайте лопатой землю и бросайте ее на кромку пожара — земля прекращает доступ кислорода. Можно тушить пожар пучком сырых веток, длиной 1-2 метра, или плотной одеждой, смоченной водой, нанося резкие скользящие удары по кромке огня под углом, как бы сметая пламя в сторону выгоревшей площади, прижимая ветки или одежду к земле. Учитывайте, что особенно быстро разгораются пожары в хвойных лесах», — отметил эксперт.

Ковалев посоветовал россиянам защищать дыхательные пути от дыма в случае тушения небольшого очага.

«Никогда не тушите пожар в одиночку. Обязательно прикрывайте нос и рот мокрой тканью, чтобы не надышаться угарным газом — он наносит вред быстрее огня. Если за 30 секунд вы не сбили пламя или огонь ушел выше колен — не геройствуйте, самостоятельно тушить такой пожар опасно. Звоните 101 или 112, точно называйте координаты и уходите в безопасное место, перпендикулярно линии движения огня - в поле, к реке или на широкую дорогу. Смертельно опасны пожары, когда огонь идет по деревьям или верховой пожар — горят кроны. Невозможно потушить без специальной техники торфяной пожар. В этих случаях срочно вызывайте соответствующие службы и покиньте опасную зону», — заключил он.

