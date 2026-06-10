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Общество

Россиянина, предложившего Володину пойти воевать против США, оштрафовали

Севастопольца оштрафовали после предложения Володину пойти воевать против США
Shutterstock/FOTODOM

Жителя Севастополя оштрафовали за дискредитацию армии после комментария, в котором он предложил председателю Госдумы Вячеславу Володину пойти воевать против США. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его информации, электромеханика Максима С. задержали в мае за комментарии в Telegram. В 2023 году под постом Володина мужчина призвал спикера Госдумы «воевать с США». Кроме того, в чате политического блогера Вадима Шарфа мужчина написал, что российские «миротворцы» должны «валить на свою задрипанную родину».

Судебное заседание состоялось 1 июня. Севастополец свою вину признал, при этом заявив, что его аккаунт взломали и эти комментарии оставил не он.

Судья ему не поверил и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

В марте в Махачкале россиянина с псевдонимом «Дональд Трамп» оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление армян в Telegram.

Ранее двух новосибирцев отправили в колонию за антироссийские листовки и граффити.

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