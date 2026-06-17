Установлена личность женщины, погибшей при атаке ВСУ на автобус под Брянском

RT: жена тренера детской команды не выжила при атаке ВСУ на автобус под Брянском

Женщина, которую не смогли спасти при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, была супругой тренера детской футбольной команды из Белоруссии. Об этом RT сообщает со ссылкой на собственный источник в белорусских силовых структурах.

Уточняется, что женщина направлялась вместе с командой из Гомеля в Геленджик.

Напомним, сегодня власти региона сообщили, что ударный беспилотник атаковал на трассе А240 двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, следовавший по маршруту Гомель — Геленджик. В этот момент в автобусе были 44 человека, в том числе 28 детей-спортсменов. По последним данным, госпитализированы семь пострадавших, в том числе пятеро детей. Остальных пассажиров в ближайшее время планируют вернуть домой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте, в МИД Белорусии сообщили, что уточняют информацию о случившемся инциденте.

Ранее сообщалось, что военные прикрывают ПВР, куда доставили пассажиров атакованного под Брянском автобуса