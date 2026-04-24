Представлен базовый чек-лист для защиты от кибермошенников в 2026 году

Экономист Мокров: важно устанавливать разные пароли для банков и мессенджеров
Цифровая гигиена — неотъемлемая часть жизни современного человека. Уберечься от мошенников можно только самостоятельно. Об этом в беседе с РИАМО напомнил эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров.

Он напомнил о простых правилах безопасности: для почты, банков и мессенджеров нужно использовать разные пароли, а везде, где есть деньги и важные данные, обязательно следует включить двухфакторную аутентификацию. Нельзя переходить по ссылкам из сообщений, если речь идет о доступе, документах или платежах. И главное: код из СМС нельзя сообщать никому. Настоящая служба поддержки никогда не просит переводить средства на другой счет, и никаких «безопасных счетов» в природе не существует.

«Банковские приложения, почта и смартфон заслуживают отдельного внимания. Электронная почта должна быть защищена максимально, так как через нее зачастую можно восстановить доступ ко многим другим ресурсам. Доступ к смартфону должен быть защищен биометрией или сложным паролем, не «1234» и прочими простыми сочетаниями», — сказал Мокров.

Эксперты проекта «Перезвони сам» до этого назвали фразы, которые помогут определить телефонных и интернет-мошенников.

По словам специалистов, мошенники заставляют потенциальных жертв бояться потерять деньги. Чаще всего злоумышленники говорят о «компрометации карты», требуя перевести средства на «безопасный счет». Также от них можно услышать о «службе безопасности банка», «подозрительных транзакциях» и «оформлении кредита третьим лицам».

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с фейковыми штрафами за парковку.

 
