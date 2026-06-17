Новорожденный, найденный в мусорном баке в Ростове-на-Дону, не выжил

В Ростове-на-Дону новорожденный, найденный в мусорном баке, не выжил

Новорожденный ребенок, которого нашли в мусорном баке в Ростове-на-Дону, не выжил. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

На момент обнаружения ребенок уже не подавал признаков жизни. Следов насилия обнаружено не было. Подробности случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел 16 июня в Ворошиловском районе. Местные жители пришли выбросить мусор у одного из домов в 7-м микрорайоне и обнаружили в контейнере младенца. Отмечается, что поблизости от этого места располагаются две школы и два детских сада — случившееся могли увидеть другие малолетние.

До этого в Удмуртии мать двоих детей родила третьего и швырнула его в мусорный бак. Она длительное время скрывала беременность от окружающих.

Ранее в Петербурге нашли младенца в коляске у мусорных баков.