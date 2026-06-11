В Удмуртии мать двоих детей родила третьего и швырнула его в мусорный бак

Жительницу Удмуртии подозревают в расправе над новорожденным ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О произошедшем стало известно после того, как на полигоне Увинского района обнаружили младенца без признаков жизни. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как полагают следователи, 33-летняя женщина из села Селты длительное время скрывала беременность от окружающих. В конце мая она родила живого ребенка, но расправилась с ним и бросила в мусорный бак рядом с домом.

Женщину задержали. Во время допроса она призналась в содеянном. В скором времени фигурантке изберут меру пресечения. Известно, что у россиянки есть еще двое детей.

До этого в Подмосковье отец жестоко расправился с маленькой дочерью. Младенец постоянно плакал, это раздражало отца. В результате он нанес ей не менее 20 ударов по голове. Все это происходило на глазах у возлюбленной мужчины и его падчерицы.

Суд приговорил фигуранта разбирательств к 22 годам лишения свободы.

Ранее россиянка опоила младенца алкоголем, чтобы «защитить от инфекций».