В Удмуртии мать двоих детей родила третьего и швырнула его в мусорный бак

Жительницу Удмуртии подозревают в расправе над новорожденным ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
О произошедшем стало известно после того, как на полигоне Увинского района обнаружили младенца без признаков жизни. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Как полагают следователи, 33-летняя женщина из села Селты длительное время скрывала беременность от окружающих. В конце мая она родила живого ребенка, но расправилась с ним и бросила в мусорный бак рядом с домом.
Женщину задержали. Во время допроса она призналась в содеянном. В скором времени фигурантке изберут меру пресечения. Известно, что у россиянки есть еще двое детей.
До этого в Подмосковье отец жестоко расправился с маленькой дочерью. Младенец постоянно плакал, это раздражало отца. В результате он нанес ей не менее 20 ударов по голове. Все это происходило на глазах у возлюбленной мужчины и его падчерицы.
Суд приговорил фигуранта разбирательств к 22 годам лишения свободы.
Ранее россиянка опоила младенца алкоголем, чтобы «защитить от инфекций».