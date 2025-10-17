В Петербурге неизвестные оставили младенца в коляске у мусорных баков

В Санкт-Петербурге у мусорных баков нашли коляску с младенцем

В Санкт-Петербурге прохожие нашли коляску с младенцем, оставленную без присмотра. В обстоятельствах инцидента разбирается городское следственное управление СК России.

Сообщение об обнаружении коляски с ребенком у мусорных баков на Московском проспекте поступило в правоохранительные органы 17 октября. На место вызова прибыли полицейские и бригада медиков.

«В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, организованы розыскные мероприятия по установлению женщины, оставившей ребенка, а также выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело об оставлении ребенка в опасности.

Ранее в Ленобласти младенца в окровавленной коробке нашли около мусоропровода.