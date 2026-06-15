Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Российские военные заявили о грозящей Киеву потере Славянско-Краматорской агломерации

Минобороны: Украина готовится оставить Славянско-Краматорскую агломерацию
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Украинские власти активно готовятся в ближайшее время к потере городов Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации. Об этом сообщает министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что значительные темпы продвижения российских войск в Константиновке вынудили власти Украины начать эвакуацию из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные регионы страны. Так, из города уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тыс. работниками. С 9 июня проводится принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет.

Кроме того, в экстренном порядке осуществляется подготовка к эвакуации Новокраматорского машиностроительного завода (НВКМЗ), специализирующегося на ремонте и восстановлении бронетехники, Старокраматорского машиностроительного завода, на котором осуществляется выпуск стволов для крупнокалиберной артиллерии, и завода «Энергомашспецсталь», выпускающего оборудование для ряда высокотехнологичных отраслей, включая атомную.

В министерстве обороны подчеркнули, что, Киев, несмотря на рассчитанные на западную аудиторию «бравурные заявления о скором переломе на поле боя», не только осознаёт, но и проводит активную подготовку к оставлению в ближайшее время Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует полная потеря Славянско-Краматорской агломерации.

14 июня в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Вооруженных сил РФ заблокировали украинские вооруженные формирования в Константиновке.

Ранее российские войска взяли под контроль восточную часть Константиновки в ДНР.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Статус «(не) свободен». Как понять, что вы угодили в ловушку отношений без обязательств
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!