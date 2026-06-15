Украинские власти активно готовятся в ближайшее время к потере городов Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации. Об этом сообщает министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что значительные темпы продвижения российских войск в Константиновке вынудили власти Украины начать эвакуацию из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные регионы страны. Так, из города уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тыс. работниками. С 9 июня проводится принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет.

Кроме того, в экстренном порядке осуществляется подготовка к эвакуации Новокраматорского машиностроительного завода (НВКМЗ), специализирующегося на ремонте и восстановлении бронетехники, Старокраматорского машиностроительного завода, на котором осуществляется выпуск стволов для крупнокалиберной артиллерии, и завода «Энергомашспецсталь», выпускающего оборудование для ряда высокотехнологичных отраслей, включая атомную.

В министерстве обороны подчеркнули, что, Киев, несмотря на рассчитанные на западную аудиторию «бравурные заявления о скором переломе на поле боя», не только осознаёт, но и проводит активную подготовку к оставлению в ближайшее время Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует полная потеря Славянско-Краматорской агломерации.

14 июня в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Вооруженных сил РФ заблокировали украинские вооруженные формирования в Константиновке.

Ранее российские войска взяли под контроль восточную часть Константиновки в ДНР.