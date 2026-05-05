В Петербурге оценили идею запрета на продажу алкоголя

Бельский: власти Петербурга не планируют сокращать число точек продажи алкоголя
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что городские власти пока не планируют радикально сокращать число точек продажи алкоголя или ограничивать время его реализации.

«Опыт Вологодчины неоднозначен: падения употребления там нет, только снижение числа точек, которые торгуют», — считает Бельский.

По словам Бельского, пока задач по ограничению продажи алкоголя в городе нет. При этом он отметил, что количество преступлений в многоквартирных домах Петербурга, где работали «наливайки», сократилось на треть. Остановился и поток жалоб от жильцов этих домов, отметил спикер.

С 1 сентября 2025 года в Петербурге действует закон о «наливайках». Все бары и питейные заведения в жилых домах площадью менее 50 квадратных метров обязаны закрываться в 22:00. Ограничения распространяются на весь город, включая центр.

Закон приняли, чтобы бороться с точками, которые формально считаются общепитом, но по факту работают как круглосуточные магазины.

До этого сообщалось, что в Вологодской области полностью ликвидировали «наливайки» и все специализированные точки продажи вейпов.

Ранее запрет на продажу алкоголя во дворах жилых многоквартирных домов ввели в Московской области.

 
