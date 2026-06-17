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Общество

Школьника унесло течением на реке в Новосибирской области, он не выжил

В Новосибирской области школьника унесло течением на реке, он не выжил
Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области/VK

В Новосибирской области 14-летнего мальчика унесло течением реки. Об этом сообщает пресс-служба Центра ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области.

Инцидент произошел 15 июня в селе Верх-Красноярка Северного района, когда мальчик находился у реки Тартас без присмотра взрослых. В какой-то момент он оказался в воде и его унесло течением — на поиски вышли спасатели, полиция и волонтеры.

На следующий день прибыла водолазная группа Куйбышевского отряда. Спасатели обследовали акваторию и обнаружили ребенка, он не выжил. Детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

До этого девятилетняя девочка ушла под воду во время игр у водоема на Амуре. Ее мать бросилась в водоем и вытащила дочь на берег, однако спасти ее не удалось.

Ранее семилетний мальчик едва не ушел под воду на глазах у бабушки в Татарстане.

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