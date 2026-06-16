На Амуре девятилетняя девочка ушла под воду во время игр у водоема

На Амуре ребенок ушел под воду и не выжил во время игр возле водоема. Об этом сообщает Telegram-канал «Амурские спасатели».

Инцидент произошел 15 июня в селе Желтоярово, когда дети играли у реки Зея неподалеку от своего дома. Родители были на участке, но из-за рельефа местности и насыпи не видели берега.

В какой-то момент один из малолетних прибежал за помощью к взрослым — девятилетняя девочка ушла под воду. Ее мать бросилась в водоем и вытащила дочь на берег, после чего взрослые немедленно начали оказывать ребенку первую помощь.

Рядом рыбачила семья с врачом-реаниматологом — совместными усилиями они проводили девочке сердечно-легочную реанимацию. Через десять минут прибыла скорая помощь, однако, несмотря на все усилия, спасти ребенка не удалось.

Ранее школьник не выжил, пытаясь переплыть водоем в Омской области.