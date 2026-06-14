Семилетний мальчик едва не ушел под воду на глазах у бабушки в Татарстане

«Татар-информ»: в Татарстане ребенок чуть не ушел под воду на глазах у бабушки

В Татарстане семилетний мальчик чуть не ушел под воду на озере прямо на глазах у своей бабушки. Об этом сообщает «Татар-информ».

Инцидент произошел на озере Комсомольском в Казани. Мальчик, пришедший на пляж с бабушкой, решил заплыть на середину водоема и чуть не ушел под воду.

Дежурившие на месте сотрудники экстренных служб вытащили ребенка на берег, медицинская помощь мальчику не потребовалась. С бабушкой и ее внуком провели профилактическую беседу.

До этого две кубанские школьницы оказались в воде во время прогулки на сапборде. Одну из них спасли, вторая ушла на дно. Обе пострадавшие не умели плавать.

Ранее юноша ушел под воду и не выжил на озере в Брянске.