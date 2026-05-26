Студент из Воронежа взял академический отпуск ради участия в спецоперации

Студент машиностроительного факультета Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова Иван Щербаков взял академический отпуск, чтобы пройти военную службу и получить новую востребованную профессию — оператора беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал проект «Герои спецоперации Z» в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что в вузе Щербаков изучал мехатронику — разработку роботизированных систем. Он успешно осваивал учебную программу, но затем принял решение временно прервать обучение ради исполнения воинского долга.

«Взял академический отпуск, чтобы отдать долг Родине», — поделился Щербаков.

Он прошел углубленную теоретическую подготовку, отработал необходимое количество часов на симуляторе, а также выполнил серию практических занятий на полигоне. Благодаря этому сегодня Щербаков уверенно управляет беспилотными летательными аппаратами и успешно выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Щербаков отметил, что после завершения службы намерен завершить обучение в университете, а затем вернуться к службе и делиться с бойцами опытом в качестве инструктора.