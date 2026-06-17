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Общество

Россиянам рассказали, как защититься от утечки биометрии

Специалист Якубович: передавать биометрию без необходимости может быть опасно
Евгений Биятов/РИА Новости

Для защиты своих биометрических данных важно не передать их туда, где это не является абсолютно необходимым. Об этом RuNews24.ru рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

По его словам, однажды переданные другим людям такие данные остаются скомпрометированными навсегда.

«Номер карты можно перевыпустить, пароль — сменить, а лицо и отпечатки пальцев — нет. Если ваша биометрия скомпрометирована, угроза сохраняется на всю жизнь. Системы распознавания лиц преобразуют изображение в математический шаблон. При взломе базы данных злоумышленник получает постоянный «ключ» для доступа к системам — от банковских приложений до пропускных пунктов», — предупредил Якубович.

Эксперт подчеркнул, что особенную осторожность стоит соблюдать в случае с едиными централизованными базами, поскольку изъять свою биометрию из системы уже не получится. Он добавил, что государству следует ввести четкий механизм «отзыва» биометрического согласия и полного удаления шаблона из всех баз.

Доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Маргарита Кобец до этого рассказала «Газете.Ru», что современные системы компьютерного зрения и биометрии позволяют фиксировать не только траекторию движения человека, но и направление его взгляда, частоту пульса (по микроколебаниям кожи), мимику и вегетативные реакции. В ретейле это обещает революцию в эффективности, но создает беспрецедентные риски для приватности.

Ранее сообщалось, что с июля квартиры в России начнут продаваться по биометрии.

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