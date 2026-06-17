С июля квартиры в России начнут продаваться по биометрии

У россиян с 1 июля появится возможность оформления перехода прав на недвижимость с помощью биометрических данных. Это позволит подтверждать личности сторон договора с помощью идентификации в Единой биометрической системе, объяснил в беседе с RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Это нововведение, по его словам, повысит безопасность россиян при оформлении сделок в дистанционном формате, а также снизит риски злоупотребления электронной подписью. При этом гарантируется должный уровень защиты личных данных.

В то же время Якубовский подчеркнул, что введение нового механизма не означает, что все россияне обязаны будут сдавать биометрию для оформления сделок с недвижимостью ― речь идет лишь о дополнительном способе подтверждения личности, а не полной замене привычных сделок.

«Личное обращение, МФЦ, нотариальное сопровождение и иные действующие механизмы сохраняются, ― пояснил депутат. ― Новый порядок касается тех случаев, когда документы на регистрацию перехода права подаются в электронном виде и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью».

Напомним, в июне биометрию ввели в аэропортах Пулково и Шереметьево, что позволило пассажирам подтверждать личность без паспорта, просто взглянув в камеру. Как сообщил директор по внешним коммуникациям ЦБТ Михаил Бергген, время прохождения предполетных процедур благодаря этому сократилось на 25–30%.

Ранее были названы риски применения биометрии в магазинах.