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Общество

Молодая мать с младенцем пропали в Тюмени

72.ru: в Тюмени пропали молодая мать с младенцем
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В Тюмени уже неделю ищут 27-летнюю женщину с младенцем. Об этом сообщает 72.ru.

Все началось 12 июня — молодая мать с младенцем пропали, никто не видел их несколько дней.

Телефон пропавшей недоступен, а в квартире остались открытыми окна. Знакомые предполагают, что у женщины могла быть послеродовая депрессия.

Заявление в полицию по факту пропажи женщины с ребенком подали только 16 июня, об их местоположении ничего неизвестно суммарно уже около недели. Ведутся поиски.

До этого в Амурской области полиция нашла пропавшую мать с пятью детьми. Известно, что только трое из пятерых детей зарегистрированы официально. Еще двоих, как утверждают местные жители, женщина родила дома.

Ранее в Подмосковье женщина ушла из дома с маленькой дочерью и пропала.

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